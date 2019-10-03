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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a 'seyahat' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 01:11 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" uyarısında bulundu.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler bulunduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir" denildi.
Açıklamanın devamında, durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarına ulaşamayanların, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne '+90 312 292 29 29' numaralı telefondan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne '+964 790 190 94 06' numaralı telefondan ve 'embassy.baghdad@mfa.gov.tr' e-posta adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.

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