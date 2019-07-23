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Dışışleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

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