Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki:

Açıklamada, "İsrail’in iki devletli çözüm perspektifinin önündeki en büyük engeli teşkil eden yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasının bir an önce sonlandırılması sağlanmalıdır." ifadesine yer verildi.

- Batış Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900'den fazla yeni konut inşasına onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

