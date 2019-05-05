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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hava saldırılarına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 00:50 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasını kınadı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz."

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