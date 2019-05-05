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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in saldırısına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırıları şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “İsrail’in Gazze’de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz”

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