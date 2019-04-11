HABER

Dışişleri Bakanlığından İtalya Temsilciler Meclisinin önergesine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 00:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli sözde Ermeni soykırımı önergesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli sözde Ermeni soykırımı önergesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır. Şaşırtıcı ve üzücü olan anılan Meclisin, Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki konumunu güçlendirmek maksadıyla sahnelediği oyuna alet olmasıdır. Esasen bilinen Ermeni iddialarının sürekli olarak ya seçimler öncesinde ya da Türkiye karşıtlığı bağlamında gündeme getirilmesi, bu iddiaların siyasi niteliğini ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çabalar, hiç bir tarafa yarar sağlamadığı gibi geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin de önünü tıkamaktadır. Bu önergenin ülkemizle tarihi bağları ve çok yoğun ticari işbirliği bulunan stratejik ortağımız İtalya ile ilişkilerimiz üzerinde muhtelif yansımaları olması kaçınılmazdır. Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur” denildi.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldiBakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldi
YSK Yusufeli’nde yerel seçimlerin yenilenmesine karar verdiYSK Yusufeli’nde yerel seçimlerin yenilenmesine karar verdi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da usulsüzlük yorumu: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.