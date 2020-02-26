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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya ve Irak'a Seyahat Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya ve Irak'a Seyahat Uyarısı

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve hızla önce Çin içerisinde ardından da dünyada yayılan corona virüsü salgınına dair Türk Dışişleri Bakanlığı da bir seyahat uyarısı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya ve Irak'a Seyahat Uyarısı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve hızla önce Çin içerisinde ardından da dünyada yayılan corona virüsü salgınına dair Türk Dışişleri Bakanlığı da bir seyahat uyarısı yayınladı.

Seyahat uyarısında zorunlu olmadıkça hastalığın yoğun olarak görüldüğü İtalya ve Irak’a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafın yayınlanan açıklamada, İtalya’ya ya da Irak’a seyahat etmek zorunda olan ve İtalya ya da Irak’ta bulunan Türk vatandaşlarının sağlık önlemlerine olabilecek en üst seviyede dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

Vatandaşların ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve bulundukları ülkelerdeki Türk Büyükelçilik ve Konsolosluklarının açıklama ve uyarılarıı dikkatle takip etmeleri istendi.

Acil ya da şüpheli bir durumda vatandaşlardan büyükelçilik ve konsolosluklarla irtibata geçilmesi istendi.

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