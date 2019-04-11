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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İtalya'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Sözde Ermeni soykırımı' iddialarına ilişkin, İtalya Temsilciler Meclisi'nde atılan adımın, iki ülke arasında ilişkilerin sabote etmeye yönelik olduğu ifade edilerek tepki gösterdi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Sözde Ermeni soykırımı' iddialarına ilişkin, İtalya Temsilciler Meclisi'nde atılan adımın, iki ülke arasında ilişkilerin sabote etmeye yönelik olduğu ifade edilerek tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz." denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır. Şaşırtıcı ve üzücü olan anılan Meclisin, Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki konumunu güçlendirmek maksadıyla sahnelediği oyuna alet olmasıdır. Esasen bilinen Ermeni iddialarının sürekli olarak ya seçimler öncesinde ya da Türkiye karşıtlığı bağlamında gündeme getirilmesi, bu iddiaların siyasi niteliğini ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çabalar, hiç bir tarafa yarar sağlamadığı gibi geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin de önünü tıkamaktadır. Bu önergenin ülkemizle tarihi bağları ve çok yoğun ticari işbirliği bulunan stratejik ortağımız İtalya ile ilişkilerimiz üzerinde muhtelif yansımaları olması kaçınılmazdır. Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur."

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