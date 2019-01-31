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Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya tepki DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Japonya'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması üzerine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını ve duyulan rahatsızlığın iletildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Japonya'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması üzerine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını ve duyulan rahatsızlığın iletildiğini açıkladı.
Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında, "Japonya'da nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayalkırıklığına yol açmıştır" dedi.
Aksoy, "Bu durum ülkelerimiz arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışının ruhunu yansıtmamaktadır. Bu kararın en kısa sürede gözden geçirilerek, düzeltileceğine inanıyoruz. Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir" diye konuştu.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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