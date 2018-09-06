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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Kabil'de bir spor salonunda peşpeşe meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Kabil'de bir spor salonunda peşpeşe meydana gelen terör saldırıları sonucunda güvenlik görevlileri ve gazeteciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

ANKARA (DHA) -DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Kabil'de bir spor salonunda peşpeşe meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Kabil'de bir spor salonunda peşpeşe meydana gelen terör saldırıları sonucunda güvenlik görevlileri ve gazeteciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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