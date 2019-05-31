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Dışişleri Bakanlığından Kerkük’teki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kerkük’te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kerkük’te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Farklı etnik/dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşama ve Irak’ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır” denildi.

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