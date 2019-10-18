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Dışişleri Bakanlığından "kimyasal silah" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "(Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar) Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" - "Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Sözcü Aksoy, iddialara ilişkin soruya verdiği yazılı cevapta, bazı uluslararası basın organlarında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığının görüldüğünü anımsattı.

İddiaları terör örgütünce yapılan "alçakça iftiralar" olarak niteleyen Aksoy, Türkiye'nin bu iddiaları kategorik şekilde reddettiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmadığının altını çizen Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşme'ye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir 'soruşturma' başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy kimyasal silah Terör örgütü

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