Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘kıta sahanlığı’ açıklaması

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, “Hükümetimizin, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve adalarla ilgili basında yer alan bazı iddialar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, son dönemde bazı basın organlarında yer alan “Türkiye’nin 18 Mart 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler’e verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği” yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında meşru hak ve çıkarları koruma konusundaki kararlılığını belirten Aksoy, “Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004 yılından bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur” açıklamasında bulundu.

