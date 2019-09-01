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Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un Lübnan’ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Osmanlı’yı devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesinden dolayı kınadığını bildirdi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un Lübnan’ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve ön yargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Lübnan’da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un Lübnan’ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Osmanlı’yı devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesinden dolayı kınadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un Lübnan’ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve ön yargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Lübnan’da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz. Dışişleri Bakanımızın Lübnan ziyaretinden bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Aoun tarafından yapılan bu açıklama iki ülke arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmayan, son derece talihsiz ve sorumsuz bir nitelik taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasına sahip olmaktan gurur duymaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde ’devlet terörü’ yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi Ortadoğu’da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşını takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır. Cumhurbaşkanı Aoun’un hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

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