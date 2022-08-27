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Dışişleri Bakanlığından, Macron'un "Türkiye" açıklamasına sert tepki

27.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, “Fransa’nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından, Macron'un "Türkiye" açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi hedef alan beyanları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cezayir ziyareti sırasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye’yi hedef alan beyanlarda bulunmasını “talihsizlik” olarak niteleyen Sözcü Bilgiç, “Başta Cezayir olmak üzere Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez. Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği’nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

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“FRANSA’NIN KENDİ SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞEBİLECEK OLGUNLUĞA ERİŞMESİNİ UMUYORUZ”

Bilgiç, şöyle devam etti:

“Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.

Fransa’nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Fransa Emmanuel Macron

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