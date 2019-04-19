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Dışişleri Bakanlığından, Macron’a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:53 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) heyetini kabulünü kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) heyetini kabulünü kınadı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde “Suriye Demokratik Güçleri” heyetini kabulü hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Macron'un PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesinin Türkiye tarafından şiddetle kınandığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır. Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz.”

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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