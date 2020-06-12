HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz Değerlendirmesi

12.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

ABD İstanbul Başkansolosluğu çalışanı Metin Topuz’un “FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası almasına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Esasen Metin Topuz, ABD’nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir” dedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz Değerlendirmesi

ABD İstanbul Başkansolosluğu çalışanı Metin Topuz’un “FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası almasına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir değerlendirme yaptı.

Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Aksoy “Esasen Metin Topuz, ABD’nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir” dedi. Aksoy benzer şekilde ABD Büyükelçiliği’nde çalışan Arif Yalçın isimli bir kişinin de daha önce FETÖ/PDY bağlantısından dolayı ceza aldığını hatırlattı.

Aksoy “15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Kara Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği’nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ’cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye’deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iade edilmesini defalarca ABD’den talep ettiğini ancak bugüne kadar olumlu yanıt alınamadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy “15 Temmuz Darbe Girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı dâhil ABD’de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin olarak adli makamlarımızca yapılan iade taleplerimize bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır. Bu da ABD’nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz” dedi.

Aksoy, ABD tarafından Metin Topuz’a verilen cezayla ilgili yapılan değerlendirmelere de yanıt veren Aksoy, “ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye’deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Dışişleri'nden ABD'ye Metin Topuz tepkisiDışişleri'nden ABD'ye Metin Topuz tepkisi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Şans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündü

Şans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündü

Diğer Haberler
İstanbul'da çiftler nikah için gün bulamıyor!

Nikah için gün bulamıyorlar!

Ankara’da selin neden olduğu yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Şimdiye kadar böylesi görülmedi! Gün ağarınca ortaya çıktı

Müyesser Yıldız'ın tutuklandığı soruşturmada çarpıcı detaylar

Yıldız'ın tutuklandığı soruşturmada çarpıcı detaylar

Bir yanda yağmur duası yapıldı, diğer yanda dolu yağdı

Bir yanda yağmur duası yapıldı, diğer yanda dolu yağdı

Rip akıntısına kaplan kadını vatandaşlar kurtardı

Rip akıntısına kaplan kadını böyle kurtardılar

Kayseri'de hortum oluştu

Kayseri'de korkutan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.