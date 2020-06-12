Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz Değerlendirmesi

ABD İstanbul Başkansolosluğu çalışanı Metin Topuz’un “FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası almasına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir değerlendirme yaptı.

Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Aksoy “Esasen Metin Topuz, ABD’nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir” dedi. Aksoy benzer şekilde ABD Büyükelçiliği’nde çalışan Arif Yalçın isimli bir kişinin de daha önce FETÖ/PDY bağlantısından dolayı ceza aldığını hatırlattı.

Aksoy “15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Kara Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği’nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ’cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye’deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iade edilmesini defalarca ABD’den talep ettiğini ancak bugüne kadar olumlu yanıt alınamadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy “15 Temmuz Darbe Girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı dâhil ABD’de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin olarak adli makamlarımızca yapılan iade taleplerimize bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır. Bu da ABD’nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz” dedi.