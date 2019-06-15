Dışişleri Bakanlığı’ndan Mogadişu’daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

