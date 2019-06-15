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Dışişleri Bakanlığı’ndan Mogadişu’daki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 23:48 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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