Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bugün bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklama, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Kuetta şehrinde pazar yerinde sabah meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

