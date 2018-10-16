Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo'nun ülkemize yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin açıklama 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo'nun yarın ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınacak ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

