HABER

Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı belirtilerek, "Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı belirtilerek, "Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır. Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. Söz konusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır" denildi.
Açıklamada, "Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır" ifadesi kullanıldı.

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldüİzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın

İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Serdar Hüseyin Yıldırım atandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.