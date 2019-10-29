Dışişleri Bakanlığından Somali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Somali’nin Beledweyne şehrinde meydana gelen yoğun yağış ve oluşan selde hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yaşanan felakete yönelik taziye mesajı yayınladı.

Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Somali’nin Beledweyne şehrini etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sonucu oluşan selin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor; faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

