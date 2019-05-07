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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Sondaj’ tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetine değinen açıklamasını reddettiğini bildirdi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetine değinen açıklamasını reddettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu açıklamanın Türkiye tarafından reddedildiği belirtilerek, “Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz. Bu çerçevede, 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarımız Fransa bakımından da aynen geçerlidir" denildi.

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