HABER

Dışişleri Bakanlığından, Sudan açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 23:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Sudan’da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesinin büyük önem atfettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Sudan’da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesinin büyük önem atfettiği bildirildi. Bu bağlamda, Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda, yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütlerin memnuniyetle not edildiği, bu sürecin hızla tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’ın güvenlik ve istikrarı ile Sudan halkının huzur ve refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edeceği de belirtildi.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Fatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmışFatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış
Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladıToplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.