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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Astana toplantısıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmelerin ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.
'AYRILIKÇI GÜNDEMLERİ REDDETMİŞLERDİR'
Açıklamada, tarafların Fırat’ın doğusundaki durum hakkında, aralarındaki eşgüdümü sürdürmekte mutabık kaldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Taraflar, İdlip’teki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyit etmişler; bu doğrultuda, koordineli devriyeler de dahil olmak üzere atılan adımları memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, terörizmle mücadelede işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit etmiş, bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılması amacıyla somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır. Toplantıda BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen’le, Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede Cenevre’de kurularak toplanması, müteakip danışmaların Cenevre’de gerçekleştirilmesi ve Özel Temsilci’nin çabalarının desteklenmesi hususlarını istişare etmişlerdir."
'13'ÜNCÜ TOPLANTI NUR SULTAN'DA'
Tarafların ayrıca, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların müteakip turlarına, komşu ülkeler Irak ve Lübnan’ın gözlemci statüsünde davet edilmesi hususunda da anlaştığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Toplantı vesilesiyle, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu’nun 8'inci toplantısı da düzenlenmiştir. Taraflar, Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan projeyle Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018, 12 Şubat 2019 ve 22 Nisan 2019 tarihlerinde karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13'üncüsünün önümüzdeki Temmuz ayında Nur-Sultan’da yapılması kararlaştırılmıştır."

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