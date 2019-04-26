HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Astana toplantısıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmelerin ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

'AYRILIKÇI GÜNDEMLERİ REDDETMİŞLERDİR'
Açıklamada, tarafların Fırat’ın doğusundaki durum hakkında, aralarındaki eşgüdümü sürdürmekte mutabık kaldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Taraflar, İdlip’teki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyit etmişler; bu doğrultuda, koordineli devriyeler de dahil olmak üzere atılan adımları memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, terörizmle mücadelede işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit etmiş, bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılması amacıyla somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır. Toplantıda BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen’le, Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede Cenevre’de kurularak toplanması, müteakip danışmaların Cenevre’de gerçekleştirilmesi ve Özel Temsilci’nin çabalarının desteklenmesi hususlarını istişare etmişlerdir."

'13'ÜNCÜ TOPLANTI NUR SULTAN'DA'
Tarafların ayrıca, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların müteakip turlarına, komşu ülkeler Irak ve Lübnan’ın gözlemci statüsünde davet edilmesi hususunda da anlaştığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Toplantı vesilesiyle, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu’nun 8'inci toplantısı da düzenlenmiştir. Taraflar, Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan projeyle Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018, 12 Şubat 2019 ve 22 Nisan 2019 tarihlerinde karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13'üncüsünün önümüzdeki Temmuz ayında Nur-Sultan’da yapılması kararlaştırılmıştır."

ANKARA, (DHA)-

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Amza: “Terör uluslararası bir problem”Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Amza: “Terör uluslararası bir problem”
Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Nakliyat-İş’e sert cevapÖz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Nakliyat-İş’e sert cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.