Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Astana toplantısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmelerin ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

'AYRILIKÇI GÜNDEMLERİ REDDETMİŞLERDİR'

Açıklamada, tarafların Fırat’ın doğusundaki durum hakkında, aralarındaki eşgüdümü sürdürmekte mutabık kaldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Taraflar, İdlip’teki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyit etmişler; bu doğrultuda, koordineli devriyeler de dahil olmak üzere atılan adımları memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, terörizmle mücadelede işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit etmiş, bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılması amacıyla somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır. Toplantıda BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen’le, Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede Cenevre’de kurularak toplanması, müteakip danışmaların Cenevre’de gerçekleştirilmesi ve Özel Temsilci’nin çabalarının desteklenmesi hususlarını istişare etmişlerdir."