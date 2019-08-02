Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde (Suriye sınırında) güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız." dedi.

Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanlığında, mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretinde çeşitli toplantıların yapıldığını belirterek, güvenli bölge ve Suriye ihtilafının tüm yönlerinin ayrıntılı ele alındığını kaydetti.

Söz konusu toplantılarda, Türkiye'nin ABD tarafına temel beklentilerini yeniden aktardığını ifade eden Aksoy, bu beklentilerin, bölgenin derinliğinin 32 kilometre olması, bölgenin kontrolünün Türkiye'de bulunması ve terör örgütü PYD/YPG'nin bu bölgeden çıkarılması olduğunu kaydetti.

Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde (Suriye sınırında) güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz." diye konuştu.

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Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin ise Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz." ifadesini kullandı.