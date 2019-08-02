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Dışişleri Bakanlığından Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (1) - "(Suriye sınırı) ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" - "5 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek" - "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde (Suriye sınırında) güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız." dedi.

Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanlığında, mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretinde çeşitli toplantıların yapıldığını belirterek, güvenli bölge ve Suriye ihtilafının tüm yönlerinin ayrıntılı ele alındığını kaydetti.

Söz konusu toplantılarda, Türkiye'nin ABD tarafına temel beklentilerini yeniden aktardığını ifade eden Aksoy, bu beklentilerin, bölgenin derinliğinin 32 kilometre olması, bölgenin kontrolünün Türkiye'de bulunması ve terör örgütü PYD/YPG'nin bu bölgeden çıkarılması olduğunu kaydetti.

Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde (Suriye sınırında) güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz." diye konuştu.

- "ABD'den Türkiye'ye askeri heyet geliyor"

Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin ise Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz." ifadesini kullandı.

Aksoy, bölgenin tüm terör unsurlarından temizlenmesini ve barış koridoru kurulmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "5 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek." dedi.

- "Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz"

Bir gazetecinin, Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesiyle ilgili sorusuna Aksoy, Suudi Arabistan'a son dönemde giden tırlarda ve konteynırlarda artan şekilde bazı problemler yaşandığını belirterek, konuya ilişkin gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Gümrükte bekleyen 300 tırın 100 tanesi yaş sebze, meyve taşıyanlar, bunlar kademeli şekilde serbest bırakıldı. Konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın, ihracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bir de tabii bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini de taşıyoruz." dedi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
ABD güvenli bölge Suriye Türkiye

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