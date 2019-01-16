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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki patlamaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Suriye'de bugün meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapıldı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Suriye'de bugün meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi. Ayrıca, Türkiye'nin, Münbiç Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceği ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Münbiç şehir merkezinde bugün (16 Ocak) vuku bulan bombalı saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

Münbiç’in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası’nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir."

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