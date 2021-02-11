Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye Kavala Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada “Kavala’ya yönelik şüpheli suçlamalar, gözaltına alınması ve yargılanmasının sonuçlanmasında hakkındaki davaların birleştirilmesiyle yaşanan gecikme hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine gölge düşürüyor” denildi. Ankara’ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyması çağrısı yapılan açıklamada, Türkiye’den iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu biçimde Kavala’nın davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması istendi.

Açıklamada, “ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey’nin bu temelsiz davalara konu olmasını da kaygıyla izliyoruz” denildi.

Son olarak Osman Kavala’nın, ABD’de yaşayan ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) kıdemli uzmanı olan Henry Barkey ile birlikte yargılandığı dava, yeniden yargılaması yapılacak Gezi davasıyla birleştirilmişti.

Gezi davası, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta görülecek.