Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela'daki deprem ile ilgli açıklama

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Venezuela'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Venezuela'da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik" denildi.
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Venezuela’da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik. Depremde şimdiye kadar can kaybı veya yaralı olmaması tesellimizdir. Türkiye, depremden etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır.
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