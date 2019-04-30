Dışişleri Bakanlığından vize aracılık hizmeti alınmasına ilişkin yönetmelik

Dışişleri Bakanlığından "Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, 7 Temmuz 2010 tarihli ve 6004 sayılı "Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" uyarınca yurt dışında vize başvuruları için Dışişleri Bakanlığına aracı hizmetini verecek kuruluşların/firmaların belirlenmesini kapsıyor.

Yönetmelik, ülkelere göre aracı hizmetinin tespit edilmesi, aracı hizmeti verecek kuruluşlar/firmalar ile yapılacak sözleşmelere ilişkin hususların tespiti, aracı kuruluş/firma tarafından tahsil edilen vize başvuru hizmet bedeli payının ilgili aracı kuruluşça/firmaca konsolosluk hasılat hesabına yatırılması, payın Bakanlık hizmetlerinde kullanılması, gelir ve ödenek kaydına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

