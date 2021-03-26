Dışişleri Bakanlığı'ndan zirve açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanığı, AB Liderler Zirvesi'nden çıkan bildiriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde temel alınan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, değerlendirme bölümünde "Olumlu gündemin gereği vurgulanmış olsa da, birkaç üye ülkenin dar görüşlü iddialarının etkisinde ve Türkiye-AB ilişkilerine tek yönlü bakış açısıyla kaleme alındığı görülmüştür" ifadesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında "Bununla birlikte, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu gündem temelinde ilerletme konusunda raporla ortaya konulan çabayı ve Zirve Bildirisine yansıtılmaya çalışılan söylemi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Türkiye'nin müzakere eden aday ülke olarak AB ile ilişkilerini üyelik hedefi doğrultusunda, işbirliği ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi arzu ettiği belirtilen açıklamada, bu konuda AB'den beklentiler dile getirildi.

"AB tarafından olumlu gündem temelinde somut ve yapıcı adımlar atılması haklı beklentimizdir. Bu adımların Zirve bildirisinde koşullara bağlanması, sadece belli alanlara değinilmesi ve Haziran’a ertelenmesinin ise, yakalanan olumlu ivmenin kaybolmasına sebebiyet vermemesini umut ediyoruz."