HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dışişleri Bakanlığının kararı sonrası CHP'li belediyeler harekete geçti! Başkanlardan ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığının kararı sonrası CHP'li belediyeler harekete geçti! Başkanlardan ortak açıklama

21.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, Dışişleri Bakanlığının "Yabancı misyonlarla görüşmek izne bağlandı" genelgesi ile ilgili açıklama yapıldı. Kararın, hukuka ve demokrasiye ait olmadığı belirtilen açıklamada, genelgenin iptali için hukuki girişimlerde bulunulacağı da açıklandı.

Dışişleri Bakanlığının kararı sonrası CHP'li belediyeler harekete geçti! Başkanlardan ortak açıklama

Daha önce de birçok kez bir araya gelen ve ortak açıklamada bulunan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, yeni bir açıklama daha yaptı.

Artan enflasyon, gıda ve enerjideki sorunlar ile ekonomideki gelişmelere ilişkin mesajların verildiği açıklamada bir de, Dışişleri Bakanlığının kararına değinildi.

Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yayımladığı genelge ile, yabancı misyonlarla görüşmenin izne bağlandığını açıklamıştı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, bu kararın hukuka ve demokrasiye uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca iptali için de harekete geçileceği belirtildi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı ortak açıklamanın ilgili kısmında şu ifadeler kullanıldı:

Kısa süre önce Dışişleri Bakanlığının yabancı misyonlarla görüşmeleri izne bağlayan genelgesi de toplantımızda değerlendirildi. Öncelikle bu genelgenin hukuka ve demokrasiye uygun bir genelge olmadığının altını çizeriz ve genelgenin iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz.

FYLVXCWXwAAYpS4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok
Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktıŞişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı
Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi! Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.