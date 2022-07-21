Dışişleri Bakanlığının kararı sonrası CHP'li belediyeler harekete geçti! Başkanlardan ortak açıklama

Daha önce de birçok kez bir araya gelen ve ortak açıklamada bulunan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, yeni bir açıklama daha yaptı.

Artan enflasyon, gıda ve enerjideki sorunlar ile ekonomideki gelişmelere ilişkin mesajların verildiği açıklamada bir de, Dışişleri Bakanlığının kararına değinildi.

Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yayımladığı genelge ile, yabancı misyonlarla görüşmenin izne bağlandığını açıklamıştı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, bu kararın hukuka ve demokrasiye uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca iptali için de harekete geçileceği belirtildi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı ortak açıklamanın ilgili kısmında şu ifadeler kullanıldı:

Kısa süre önce Dışişleri Bakanlığının yabancı misyonlarla görüşmeleri izne bağlayan genelgesi de toplantımızda değerlendirildi. Öncelikle bu genelgenin hukuka ve demokrasiye uygun bir genelge olmadığının altını çizeriz ve genelgenin iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz.



