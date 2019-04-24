HABER

Dışişleri Bakanlığının yurt içi büroları için yönetmelik değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığının yurt içi büroları için yönetmelik değişikliği

"Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin 2, 4, 7 ve 8. maddelerinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 2. maddesi, "Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır." şeklinde değiştirildi.

4. maddedeki "Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" ve "beşi" ibaresi "yediyi" olarak, bunun yanında 7. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “müsteşar tarafından belirlenen bir müsteşar yardımcısına” ifadesi, “Bakan tarafından belirlenen Bakan Yardımcısına” olarak düzenlendi.

8. maddenin üçüncü fıkrasında “müsteşarın veya yetkili kıldığı takdirde, idari ve mali işlerden sorumlu müsteşar yardımcısının” ifadesi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının”, yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına” ibaresi de “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirildi.

PARTNERDemet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...
(Özel) Taksiciden örnek davranış(Özel) Taksiciden örnek davranış
(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Resmi Gazete yurtiçi büroları

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da PKK operasyonunu: 5 gözaltı

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İstanbul'a çamur yağdı!

İstanbul'a çamur yağdı

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde yangın paniği!

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde panik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.