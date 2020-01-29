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Dışişleri: Çin Wuhan ve Hubei'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının ve aile fertlerinin eyaletten tahliyeleri için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının ve aile fertlerinin eyaletten tahliyeleri için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir. Bakanlığımız ve Pekin Büyükelçiliğimiz eyaletteki vatandaşlarımızla düzenli temasta olup, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır" denildi.
'ÜLKEMİZDE TEYİTLİ KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMAMAKTA'
Bakanlığın 27 Ocak'ta Çin'e yönelik seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin’deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır."

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