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Dışişleri: Die Welt'in haberi tamamen hayal mahsulü

02.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

T.

Dışişleri: Die Welt'in haberi tamamen hayal mahsulü

C. Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediği iddia edilen Die Welt gazetesindeki haberin "tamamen hayal mahsulü" olduğunu bildirdi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Die Welt gazetesinde yayımlanan bir haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir Yunan gemisinin batırılmasını istediği yönündeki haberin, "tamamen hayal mahsulü" olduğunu bildirdi. "Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür" diyen Aksoy, "Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadesini kullandı.

Die Welt gazetesinin iddiası

Alman Die Welt gazetesindeki "Erdoğan'ın hesaplanmış savaşı" başlıklı haber-analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la gerilimi tırmandırmak için "bir Yunan gemisinin Doğu Akdeniz'de batırılmasını" istediği öne sürülerek, "Komutanlar bunu reddedince, başka biri, bunun yerine bir Yunan uçağını düşürmeyi önerdi. Pilotun, otomatik fırlatma koltuğu ile kurtulabileceği belirtildi. Ancak komutanlar bunu da kabul etmedi" iddiaları dile getiriliyor.

Söz konusu haberde ayrıca, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimde "gerçek" hedefinin "iktidarını güçlendirmek ve Türkleri arkasında birleştirmek" olduğu savunuluyor.

DW / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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