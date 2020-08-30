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  4. Dışişleri: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır."

Dışişleri: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır."

ANKARA HABERLERİ  | 30.08.2020 22:23 | Son Güncelleme

Dışişleri: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır."


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Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Özgür Eczanesi
Cankaya
Next Level Sabah Eczanesi
Cankaya
Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Nihal Eczanesi
Yenimahalle
Süleyman Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Mega Eczanesi
Mamak
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