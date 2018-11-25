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Dışişleri: Fransız güvenlik güçlerinin, göstericilere müdahaleleri kaygı vericidir 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da gerçekleştirilen sokak gösterilerine ilişkin, "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da gerçekleştirilen sokak gösterilerine ilişkin, "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir. Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz. Gösterilerin demokratik standartlara uygun, barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi ve Fransa'da yaşayan Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin Fransız makamlarınca süratle alınması öncelikli beklentilerimizdir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da gerçekleştirilen sokak gösterilerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Fransa'da akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından son dönemde çok sayıda şehirde sokak gösterileri düzenlenmektedir. Son olarak dün (24 Kasım) Paris'te yapılan gösterilerde şiddetli olaylar yaşanmıştır. Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa’daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir.

OLAYLARIN EN KISA SÜREDE YATIŞMASI İÇİN İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ
Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz. Gösterilerin demokratik standartlara uygun, barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi ve Fransa’da yaşayan Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin Fransız makamlarınca süratle alınması öncelikli beklentilerimizdir. Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızı gösteri alanlarından uzak durmaya, herhangi bir şekilde güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmama konusunda özen göstermeye davet ediyoruz."

ANKARA (DHA)

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