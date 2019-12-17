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Dışişleri: Gerekli tedbirleri alacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 23:55 | Son Güncelleme

Dışişleri'nden, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye yaptırım içeren kararına tepki geldi.

Dışişleri: Gerekli tedbirleri alacağız

Açıklamada, "Yasa, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının sürdüğünü göstermektedir" denildi.ABD'de Türkiye’ye S-400 yaptırımları uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını da içeren yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden sonra ve Senato'dan da geçmesine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Tasarıda Türkiye'ye karşı "hasmane unsurların" yer aldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyelerinin, ABD-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam ettiği" kaydedildi.

"Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı" gerekli tedbirleri alacağını belirten Bakanlık, tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Kongre'ye "saygısızlık" eleştirisi

Bakanlığın açıklamasında, "Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir" ifadesine yer verildi.

Senato'dan geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Tasası'nın (NDAA), Güney Kıbrıs'a 1987 yılından bu yana uygulanan silah ambargosunun koşullu olarak kaldırılmasını öngören bölümleri de Dışişleri Bakanlığı tarafından eleştirildi. Bakanlık açıklamasında bu adımın "Ada’daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı" belirtildi.

DW/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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