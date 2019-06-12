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Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararları reddediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık tarafından Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 11 Haziran'da Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı bilinmelidir. Popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışı, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar verecektir" denildi.
'İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYACAK'
Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesinin isabetli olacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamento'nun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."

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