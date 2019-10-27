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Dışişleri: Irak'taki şiddet olaylarını endişeyle karşılıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak, ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği ortamın süratle tesis edilmesinin ümit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın vuku bulmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesini ümit ediyoruz. Gösteriler sırasında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ANKARA, (DHA)

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