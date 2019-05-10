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Dışişleri, Irak'taki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Irak halkına başsağlığı dilenen açıklamada, "Irak’ta uzun yıllardır süregelen çatışma ortamından sonra barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dair güçlü emarelerin görüldüğü bir dönemde meydana gelen bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, Irak’ta kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara engel olamayacaktır. Türkiye bu yolda Irak’a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.

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