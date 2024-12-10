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  4. Dışişleri kaynaklarından Esad açıklaması: Uçağı Türk hava sahasını kullanmadı

Dışişleri kaynaklarından Esad açıklaması: Uçağı Türk hava sahasını kullanmadı

10.12.2024 18:16
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı teyit edildi.

Dışişleri kaynaklarından Esad açıklaması: Uçağı Türk hava sahasını kullanmadı

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi. Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya Beşar Esad
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