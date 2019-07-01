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Dışişleri: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, KKTC makamlarının, Taşkent bölgesine düşen füze ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili ülkeler düzeyindeki girişimlerini desteklediklerini duyurdu.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, KKTC makamlarının, Taşkent bölgesine düşen füze ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili ülkeler düzeyindeki girişimlerini desteklediklerini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, KKTC'ye düşen füzeyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:
"KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir."

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