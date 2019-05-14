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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Hovenier ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Savunma ilişkileri bakımından S400, patriot füzeleri, F35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak çözüme ulaşacağımızdan eminiz" dedi.Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile makamında görüştü.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Savunma ilişkileri bakımından S400, patriot füzeleri, F35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak çözüme ulaşacağımızdan eminiz" dedi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile makamında görüştü. Bozkır, Türkiye-ABD ilişkilerini görüşeceklerini belirterek, ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu ifade etti. Bozkır, "Amerika birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanımız arasında önemli ve güzel bir ilişki var. Bu ilişkilerin her anlamda geliştirilmesi için mutabakat var. Maalesef Amerika birleşik devletleri Kongre ve Senatosu’nda bu ilişkinin önemini tam olarak vakıf olmayan bazı grupların aldıkları kararlar, bu ilişkilerde bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Ancak iki dost ve müttefik ülkenin bunların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında başkanlarımız tarafından 75 milyar dolar hedefli ticaret hacmi var. Sayın başkan Trump’ın son günlerde Türkiye’nin çelik ihracatındaki yüzde 25’lik ilave gümrük vergisi kaldırma kararını son derece memnuniyetle ve olumlu karşıladık. Bunun gelecekteki ilişkilerimiz bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Savunma ilişkileri bakımından S400, patriot füzeleri, F35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak çözüme ulaşacağımızdan eminiz" diye konuştu.
Hovenier ise sorunları birlikte çözüme kavuşturacaklarını söyleyerek, "Türk makamları, yetkililerle bir araya gelmek gerçekten bizim için faydalı oluyor. Bu tip temasları aramızdaki sorunları halletmek hususunda yararlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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