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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, büyükelçilerle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Hollanda ve Hindistan'ın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Hollanda ve Hindistan'ın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, kendisine ziyarette bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir araya geldi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır, Türkiye ile Hollanda arasında 400 yıllık tarihi olan dostluk ilişkileri bulunduğunu belirtti.

Hollanda'nın, Türkiye için hem ekonomik bakımdan hem de Avrupa Birliği'nde (AB) önemli bir ülke olması dolayısıyla ilişkilere önem verilen ülke olduğunu vurgulayan Bozkır, "Sayın Büyükelçinin Türkiye'de görev yapacağı dönemde yakın ilişki içinde olmayı ve iki ülkenin bütün konularda ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzu ediyorum." dedi.

Bozkır, ziyarette bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin AB konusunda beklentilerini de Kwaasteniet ile paylaşacağını ifade etti.

Daha sonra Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya ile görüşen Bozkır, Türkiye ve Hindistan'ın iki dost ülke olduğunu belirtti.

Hindistan'ın, dünyada ve bölgesinde önemli ülkelerden olduğuna işaret eden Bozkır, "Hem ekonomik hem de siyasi alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi yürekten arzu ediyoruz." diye konuştu.

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Ankara Büyükelçileri Hindistan Hollanda TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

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