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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Sırbistanlı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi - Bozkır: - "Sırbistan gibi dost bir ülkenin o coğrafyada olması bizim için önemlidir. İlişkilerimizin her alanda gelişmesinden mutluluk duyuyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Sırbistan gibi dost bir ülkenin o coğrafyada olması bizim için önemlidir. İlişkilerimizin her alanda gelişmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bozkır, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mecliste gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Bozkır, Sırbistan'ın Türkiye için kilit bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrarın devamı için oynadığı role önem veriyoruz. Sırbistan gibi dost bir ülkenin o coğrafyada olması bizim için önemlidir. İlişkilerimizin her alanda gelişmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

Volkan Bozkır, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türk dostu olduğunu ve 2018 yılında dört kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini anımsatan Bozkır, "İki ülke arasında otoyolu ve havalimanı ıslah projeleri gibi çok önemli anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlarının katıldığı üçlü zirve Belgrad'ta gerçekleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin Belgrad ile Priştina arasındaki diyaloğa da çok önem verdiğine dikkati çeken Bozkır, "Bu diyaloğun barış içinde devam etmesini ve olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu diyaloğun, Kosova'da yapılacak seçim sonrasında da güçlü bir şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Sırbistan ve Kosova'nın bu süreci devam ettirmeleri için cumhurbaşkanlığı ve parlamenter düzeyinde her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Volkan Bozkır, iki ülke arasında 1,2 milyarlık ticaret hacminin olduğunu ve bu rakamın 2 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bozkır, bu yıl Türkiye'nin 225 bin Sırp turisti, Sırbistan'ın ise 97 bin Türk turisti ağırladığını dile getirdi.

Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Obradovic de iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini anımsatan Obradovic, "Sayın Erdoğan Saraybosna- Belgrad otoban yolunun temel atma törenine katıldı. Bu yol aynı zamanda bir barış yoludur. Bu yol tüm bölgeyi yakanlaştıracak bir projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic, Türkiye'yi çok büyük ve güçlü bir ülke olarak gördüklerini, Erdoğan'ın ülkesini ziyareti sırasında kalabalık bir iş adamı grubuyla geldiğini ve Sırbistan Hükümetinin Türk yatırımlarına çok büyük önem verdiğini kaydetti.

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