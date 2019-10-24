Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Sırbistanlı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Sırbistan gibi dost bir ülkenin o coğrafyada olması bizim için önemlidir. İlişkilerimizin her alanda gelişmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bozkır, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mecliste gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Bozkır, Sırbistan'ın Türkiye için kilit bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrarın devamı için oynadığı role önem veriyoruz. Sırbistan gibi dost bir ülkenin o coğrafyada olması bizim için önemlidir. İlişkilerimizin her alanda gelişmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

Volkan Bozkır, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türk dostu olduğunu ve 2018 yılında dört kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini anımsatan Bozkır, "İki ülke arasında otoyolu ve havalimanı ıslah projeleri gibi çok önemli anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlarının katıldığı üçlü zirve Belgrad'ta gerçekleşti." diye konuştu.