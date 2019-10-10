Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "(BM 75. Genel Kurul Başkanlığına aday gösterilmesi) Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak aday gösterilmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinen Bozkır, söz konusu harekatın amacının bölgede terör örgütü unsurlarını temizlemek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirtti.

Bozkır, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, orada şu anda bu harekatı gerçekleştirmekte olan Mehmetçik'imize Allah'tan yardım diliyorum. Allah onları korusun. İnşallah hiçbir şehit vermeden ve bizi üzüntüye boğacak olay gerçekleştirmeden bu harekatı sonlandıracaklardır." diye konuştu.

Bozkır, gelecek hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek Dışişleri Komisyonu toplantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın katılacağını ve KKTC ile bölgesel gelişmelere ilişkin komisyonu yeniden bilgilendireceğini söyledi.