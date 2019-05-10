Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile görüştü

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, ’’Biz petrol ticaretimize devam edeceğiz ve Amerika’nın tek taraflı tutumunu dikkate almayacağız’’ dedi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile makamında görüştü.

Bozkır, Türkiye-İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Komisyonları olarak üçlü toplantıyı Moskova’da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, devamında Ankara’da ve Tahran’da görüşeceklerini söyledi. İran’ın Türkiye’nin komşusu olarak her zaman savunulduğu gibi fayda sağlamayacağını kaydeden Bozkır, iran’ın en kısa sürede yaptırım baskısından kurtarılarak dünya platformunda hak ettiğin yeri almasını desteklediklerini belirtti.

Farazmand, iki ülke Parlamentoları olarak halkın gerçek milletvekillerini barındırdığını ana kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiklerini ifade etti.

Farazmand, ABD yaptırımlarına ilişkin soruya, ’’İran’a uygulanan yaptırımlar, sadece bizim ülkemizin değil, bütün bölge ülkelerini hedef almaktadır. İran petrol satmadığı sürece İran ile ticaret yapan ülkeler yaptırımların hedefi olmaktadır. Biz petrol ticaretimize devam edeceğiz ve Amerika’nın tek taraflı tutumunu dikkate almayacağız. Dostlarımızla, bölge ülkelerle ticaretimizi geliştirmek için bir mekanizma geliştireceğiz’’ dedi.

Türkiye’den beklentileri yönündeki soruya Farazmand, ’’Her zaman Amerika’nın yasa dışı yaptırımlarına karşı tutum sergilemiştir. Amerika İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine aldıktan sonra Türk yetkililer karara tepki göstererek, karşı çıkmış bulunuyorlar’’ şeklinde konuştu.

Farazmand, ticaretin Nasıl geliştirileceğime yönelik soruya, ’’bunun için çeşitli mekanizmalar mevcuttur. Yıllar içerisinde başka ülkelerde de bu mekanizmalar geliştirdi. Bizimle Avrupa ülkeleriyle INSTEX mekanizmasını geliştirdik. Sadece İran Amerika’nın ve doların sultasından şu anda zarar görmüyor, bütün dünya ve ticaret pazarı acı çekmektedir. INSTEX’e benzer bir mekanizma olabilir’’ dedi.



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