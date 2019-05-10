HABER

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, ’’Biz petrol ticaretimize devam edeceğiz ve Amerika’nın tek taraflı tutumunu dikkate almayacağız’’ dedi.Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile makamında görüştü.Bozkır, Türkiye-İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Komisyonları olarak üçlü toplantıyı Moskova’da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, devamında Ankara’da ve Tahran’da görüşeceklerini söyledi.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, ’’Biz petrol ticaretimize devam edeceğiz ve Amerika’nın tek taraflı tutumunu dikkate almayacağız’’ dedi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile makamında görüştü.
Bozkır, Türkiye-İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Komisyonları olarak üçlü toplantıyı Moskova’da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, devamında Ankara’da ve Tahran’da görüşeceklerini söyledi. İran’ın Türkiye’nin komşusu olarak her zaman savunulduğu gibi fayda sağlamayacağını kaydeden Bozkır, iran’ın en kısa sürede yaptırım baskısından kurtarılarak dünya platformunda hak ettiğin yeri almasını desteklediklerini belirtti.
Farazmand, iki ülke Parlamentoları olarak halkın gerçek milletvekillerini barındırdığını ana kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiklerini ifade etti.
Farazmand, ABD yaptırımlarına ilişkin soruya, ’’İran’a uygulanan yaptırımlar, sadece bizim ülkemizin değil, bütün bölge ülkelerini hedef almaktadır. İran petrol satmadığı sürece İran ile ticaret yapan ülkeler yaptırımların hedefi olmaktadır. Biz petrol ticaretimize devam edeceğiz ve Amerika’nın tek taraflı tutumunu dikkate almayacağız. Dostlarımızla, bölge ülkelerle ticaretimizi geliştirmek için bir mekanizma geliştireceğiz’’ dedi.
Türkiye’den beklentileri yönündeki soruya Farazmand, ’’Her zaman Amerika’nın yasa dışı yaptırımlarına karşı tutum sergilemiştir. Amerika İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine aldıktan sonra Türk yetkililer karara tepki göstererek, karşı çıkmış bulunuyorlar’’ şeklinde konuştu.
Farazmand, ticaretin Nasıl geliştirileceğime yönelik soruya, ’’bunun için çeşitli mekanizmalar mevcuttur. Yıllar içerisinde başka ülkelerde de bu mekanizmalar geliştirdi. Bizimle Avrupa ülkeleriyle INSTEX mekanizmasını geliştirdik. Sadece İran Amerika’nın ve doların sultasından şu anda zarar görmüyor, bütün dünya ve ticaret pazarı acı çekmektedir. INSTEX’e benzer bir mekanizma olabilir’’ dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
MHP Samsun tam kadro İstanbul’da olacakMHP Samsun tam kadro İstanbul’da olacak
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan 'sanatçı' kararıNevşehir Belediye Başkanı Arı'dan 'sanatçı' kararı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.